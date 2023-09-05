В Ингушетии появится бесплатный отель для иногородних студентов

В Ингушетии захотели в 2024 году открыть отель, в котором смогут бесплатно проживать преподаватели и иногородние студенты ИТ-академии.

© Lenta.ru

Как уточняет со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики «Интерфакс», новый объект будет функционировать как и обычный отель.

Пятиэтажное здание трехзвездочного отеля будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития.

«При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих», — добавили в пресс-релизе.

Рассказывая об инициативе, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов указал, что она крайне важна для республики: по его словам, проект позволит Ингушетии сплотиться с соседними республиками и объединить молодежь.