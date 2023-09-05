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Авиакомпания Flydubai объявила об открытии рейсов из Волгограда в Дубай

У россиян появилась еще одна возможность добраться прямым рейсом в ОАЭ. Так, авиакомпания Flydubai объявила об открытии маршрута Волгограда – Дубай.

Flydubai объявила об открытии рейсов из Волгограда в Дубай
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Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю. Из аэропорта Дубай в Волгоград самолеты будут летать по вторникам и пятницам, в обратном направлении - по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов на рейс бизнес-класса из Дубая составляет 295 тыс рублей и более, билет в эконом-класс обойдется в разы дешевле – от 82 тыс рублей.