Flydubai объявила об открытии рейсов из Волгограда в Дубай

У россиян появилась еще одна возможность добраться прямым рейсом в ОАЭ. Так, авиакомпания Flydubai объявила об открытии маршрута Волгограда – Дубай.

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Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю. Из аэропорта Дубай в Волгоград самолеты будут летать по вторникам и пятницам, в обратном направлении - по понедельникам и четвергам.