Авиакомпания Flydubai объявила об открытии рейсов из Волгограда в Дубай
У россиян появилась еще одна возможность добраться прямым рейсом в ОАЭ. Так, авиакомпания Flydubai объявила об открытии маршрута Волгограда – Дубай.
Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю. Из аэропорта Дубай в Волгоград самолеты будут летать по вторникам и пятницам, в обратном направлении - по понедельникам и четвергам.
Стоимость билетов на рейс бизнес-класса из Дубая составляет 295 тыс рублей и более, билет в эконом-класс обойдется в разы дешевле – от 82 тыс рублей.