Испанскую визу теперь оформляют только в Москве и Санкт-Петербурге

Испанскую визу и так получить непросто: требуется удача и долгое ожидание – стало еще сложнее.

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Сегодня на сайте компании BLS International, которая занимается оформлением документов, появилось всплывающее объявление: «По техническим причинам в настоящее время заявления на визу в Испанию принимаются только в Московском визовом центре до дальнейшего уведомления».

Таким образом, в офисах BLS в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону оформить ничего не получится. Больше повезло жителям Северо-Западного федерального округа – визовый центр в Санкт-Петербурге, как сообщили TourDom.ru на горячей линии, работает пока без ограничений. Какие технические проблемы остановили работу ВЦ в регионах, не поясняется.

Испания – одна из немногих стран Евросоюза, которая по-прежнему довольно активно выдает краткосрочные визы россиянам (наряду с Италией, Францией и Грецией). Правда, в июле и августе процесс заметно затормозился: поймать свободные слоты стало очень сложно, а время ожидания выдачи документов растянулось до 4–6 недель. В качестве причин этих промедлений назывался сезон отпусков, в том числе и у сотрудников визовых центров, а также переезд московского офиса. В конце июля он сменил прописку с Калужской площади на Космодамианскую набережную, 52, строение 7.