В Сочи планируют строить общежития для персонала новых отелей

"Мы смотрим как раз эту территорию в этой части, чтобы совместно с Сириусом проблематику расшивать. Плюс, мы смотрим еще по свободным земельным участкам, которые есть и на территории Красной Поляны, либо в краевой, либо в муниципальной собственности, и на территории Большого Сочи, и Адлера. Чтобы в совокупности с нашими отельерами проговорить, они готовы на сегодняшний день вкладываться в инфраструктуру для себя", - пояснил Руппель.