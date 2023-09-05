В Сочи планируют строить общежития для персонала новых отелей
Новые отели, которые открываются в Сочи, требуют создания кампусов для проживания их персонала, это уже стало назревшей проблемой, рассказал РИА Новости вице-губернатор Александр Руппель после совещания в Сочи, посвященного развитию туристических инвестпроектов на курорте.
"Это уже такая назревшая проблема, и она перезревает с появлением новых отелей", - сказал Руппель в ответ на вопрос, планируют ли власти выделять участки для строительства общежитий, где могли бы проживать сотрудники построенных отелей.
Вице-губернатор отметил, что краевыми властями рассматривается вопрос о создании подобных кампусов не только в Сочи, но и на соседней федеральной территории Сириус.
"Мы смотрим как раз эту территорию в этой части, чтобы совместно с Сириусом проблематику расшивать. Плюс, мы смотрим еще по свободным земельным участкам, которые есть и на территории Красной Поляны, либо в краевой, либо в муниципальной собственности, и на территории Большого Сочи, и Адлера. Чтобы в совокупности с нашими отельерами проговорить, они готовы на сегодняшний день вкладываться в инфраструктуру для себя", - пояснил Руппель.
Замубернатора подчеркнул, что жилье которое планируется возводить в Сочи для персонала отелей и новых туристических объектов, будет не постоянным, а временным, однако арендная плата будет ниже рыночной, это создаст комфортные условия для проживания тех, кто мигрирует на курорт из других регионов России с целью заработка.