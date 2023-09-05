Спасатели купили туристке пару обуви, чтобы снять ее с горы

Парочка молодых туристов – парень и девушка – утром 2 сентября отправились покорять вершину Ачишхо в 10 км от Красной Поляны. Маршрут пользуется большой популярностью у любителей горных походов – с высоты открываются великолепные виды на Черное море и Абхазию. Возможно, посчитав, что экспедиция пройдет легко и непринужденно, туристы не зарегистрировались в МЧС.

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Однако после нескольких часов трудных переходов, так и не покорив вершину, парень и девушка поняли, что заблудились. Вдобавок ко всему на высоте 1800 м, в верховьях рек Рыбная и Ачипсе, у них закончилась вода, а туристка еще и потеряла ботинок. И если с водой проблему как-то можно было решить (все-таки реки, ручьи и водопады вокруг), то идти по перевалам босиком… Тяжкое испытание. К счастью, туристам удалось связаться со спасателями, сообщить координаты и размер потерянного ботинка.