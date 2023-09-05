Экскурсовода-китайца оштрафовали за навязывание шопинга туристам

Экскурсовод в китайском городе Ханчжоу оштрафован на 20 тыс. юаней (около 266 тыс. руб.). Он пытался заставить туристку посетить рекомендованные им магазины, а за отказ угрожал выгнать женщину из автобуса. Об инциденте стало известно после вирусного ролика в соцсетях, сообщило вчера издание China Daily.

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Компрометирующее видео, снятое одним из экскурсантов, вызвало реакцию со стороны муниципального бюро культуры, радио, телевидения и туризма Ханчжоу. В результате расследования ведомство установило, что гид по имени Ян самовольно изменил маршрут поездки и неуважительно вел себя с туристами.

Под раздачу также попало и туристическое агентство Hangzhou Jinyou Travel Agency, которому выписали штраф в 50 тыс. юаней. Очевидно, проверяющим не составило труда удостовериться в причастности турфирмы к принуждению туристов ходить по разным торговым точкам. Кроме наказания деньгами, не только экскурсоводу, но и всему агентству запретили работать в течение 30 дней.

В муниципалитете заверили туристов, что власти будут защищать их права от любых незаконных действий. В ответ на это в соцсетях разгорелась дискуссия, насколько строгое наказание понес гид. В чате говорили о недопустимости подобной практики и предлагали более жесткие меры.