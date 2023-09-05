РЖД назначили на сентябрь более тысячи дополнительных поездов

Более 1 тысячи дополнительных поездов назначили Российские железные дороги на сентябрь. Свыше 600 из них будут проходить через черноморские курорты, информирует телеграм-канал перевозчика.

Так, 220 поездов начнут ездить с сообщением с Адлером, 170 – с Анапой, а 140 – с Новороссийском. Дополнительные поезда также будут ходить между Санкт-Петербургом и Архангельском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском, Москвой и Ейском.