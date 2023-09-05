Авиапассажира с диареей назвали биологической угрозой

Рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров. Об этом пишет Daily Mail (DM).

Когда самолет находился в воздухе, диспетчерам поступило сообщение от пилота с требованием прервать полет. Экипаж оценил ситуацию на борту как «биологическая угроза». Выяснилось, что у авиапассажира случился столь сильный приступ болезни, что он не успел добежать до туалета. В результате, утверждают очевидцы, весь салон лайнера Airbus 350 оказался в фекалиях.