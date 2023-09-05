Российские туристы назвали самый популярный вид отдыха

Проект Здоровье Mail.ru провёл опрос 5,5 тысяч пользователей и выяснил, сколько из них были летом в отпуске. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

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Так, 39% респондентов не отдыхали, отпуск брали 44% россиян, а 17% только его запланировали.

Опрошенные также назвали идеальную продолжительность отдыха – месяц. Так ответили 36%. Такой длительный отдых себе могут позволить только 12% респондентов. Столько же отдыхают 21 день. Большая часть опрошенных могут взять отпуск на две недели. Не больше семи дней отдыхают 19%. Не ходят в отпуск 8% опрошенных.

Два раза в год отдыхают от работы 41% респондентов, один раз в год – 32%. Возможность по чуть-чуть отдыхать каждый месяц может каждый сотый из опрошенных.

Самым популярным видом отпуска назвали поездку на море. Этим летом на российских пляжах отдыхали 30% респондентов, за границу ездили 18%. В городах России побывали 23%, в зарубежных городах – 4%.

В деревнях и горах отдыхали 7% опрошенных, в горах за границей – 1%. Отпуск на даче провели 6% россиян и 1,5% – дома.