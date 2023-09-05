Богатым туристам предлагают путешествие-люкс по Италии. На поезде «Восточный экспресс» они могут проехать по Аппенинам по 12 маршрутам. Об этом написали европейские СМИ.

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Ночь обойдётся от 6,6 тыс. до 25 тыс. евро. Поезда планируют запустить дорожные линии La Dolce Vita («Сладкая жизнь»). Они будут ездить по 15 маршрутам, и большая их часть пройдёт по Италии. Планируется охватить более 130 городов. Три рейса будут международные: в город Сплит (Хорватия), Париж и Стамбул.

Более половины маршрутов будет проходить через сельскую местность юга Италии. Здесь находятся беднейшие районы страны. Эксперты заметили, что богатые туристы будут платить за экзотическую версию страны, которой нет. По их словам, они будут находиться в реальности поездов «Восточный экспресс» и ездить по рельсам, оплаченным итальянскими налогоплательщиками.