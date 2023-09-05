48 рейсов задерживают в аэропортах Москвы

По последним данным онлайн-табло столичных аэропортов, в Москве задерживаются почти 50 рейсов на вылет и прилет, а еще 6 рейсов были отменены. Об этом пишет ТАСС. В аэропорту Домодедово задержаны 6 рейсов, а два рейса были отменены по состоянию на 05:45. Во Внуково задерживаются 17 рейсов, а один рейс отменен. В аэропорту Шереметьево задержаны 23 рейса. В Жуковском были отменены три рейса. О задержке рейсов стало известно в три часа ночи по московскому времени. Ранее Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили о уничтожении беспилотных летательных аппаратов в Московской, Калужской и Тверской областях. Собянин также заявил о повреждении бытового объекта из-за падения обломков БПЛА. По его словам, оперативные службы работают над устранением последствий падения обломков беспилотника. 31 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица совместно с Министерством обороны РФ многое делают для защиты города от беспилотников и терактов, в том числе строят новые средства ПВО за считанные недели.