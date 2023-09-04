Отдыхающие на российском курорте проигнорировали смерч

Отдыхающие на пляже курортного поселка Сукко под Анапой продолжили купаться в море, несмотря на смерч. Об этом сообщает «Газета.ру».

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На опубликованных кадрах видно, что никто из находящихся в море не поспешил выйти из воды. Уточняется, что смерч оказался небольшим и ущерба не нанес.