Взорвавшаяся батарея телефона сорвала рейс самолета

Рейс пассажирского самолета авиакомпании Ryanair сорвала взорвавшаяся батарея телефона. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

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Инцидент произошел на рейсе компании из Бергамо (Италия) в город Лаппеэнранта (Финляндия).

Пассажир рейса Тимо Кертоо рассказал, что когда самолет направлялся на взлетно-посадочную полосу, в одном из рядов сзади него раздался громкий взрыв. После этого на борту началась паника, а пассажиры начали вставать и снимать свои сумки с верхних полок, а по салону распространился дом.

Спустя несколько минут, экипаж сообщил, что у одного пассажира лайнера перегрелась батарея телефона. Позже к судну приехали пожарные и скорая помощь.

В качестве компенсации пассажиры получили от авиакомпании талоны на питание.

«Я не знаю, поедем ли мы в Лаппеэнранту или попытаемся успеть на самолет до Хельсинки. Не хотелось бы сейчас лететь на рейсе Ryanair. Это была шокирующая ситуация», — признался Тимо Кертоо.