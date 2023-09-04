Атака тюленя: животное напало на двух мужчин в Каспийском море

В Каспийском море произошёл необычный инцидент. Тюлень атаковал двух мужчин, плавающих в воде. Эксперты отмечают, что там водится один вид ластоногого млекопитающего – каспийская нерпа, достигающая размеров 120–150 см.

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Событие сняли очевидцы и распространили по Сети. Отдыхающие неожиданно столкнулись с нападением животного в Азербайджане. В попытках отбиться от него мужчины столкнулись с ещё большей агрессией. В конечном итоге они решили быстро отплыть к берегу.

Это не первый случай. Экологи объясняют такое поведение попыткой защитить свою территорию. Кроме того, агрессию животных усиливает и то, что в местах обитания становится меньше рыбы.