В Госдуме не оценили идею ограничить аренду туржилья через агрегаторы

В Государственной думе неоднозначно восприняли инициативу по запрету размещения на агрегаторах туристического жилья, не прошедшего классификацию. С резкой критикой выступил депутат и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в ГД Сергей Миронов.

© tourdom.ru

Парламентарий уверен, что таким образом крупный бизнес пытается перекрыть малому доступ к туристическому рынку. При этом сама идея имеет благовидный предлог – обеление представителей туротрасли и вывод их из тени. На деле же это приведет к разорению или закрытию предприятий малого и среднего предпринимательства и повышению цен на проживание в номерах для туристов.

«Этот запрет – откровенное подавление конкуренции с целью получения большей прибыли. Сегодня именно развитый рынок частной аренды жилья вынуждает отельеров хоть как-то сдерживать свои цены. С введением ограничений стоимость проживания во всех объектах повысится», – пояснил Сергей Миронов.

За ограничение в отношении мини-гостиниц, апартаментов и гостевых домов ратуют некоторые отельеры и туристические объединения. Инициаторы подготовили конкретное предложение, которое представлено в ходе стратегической сессии правительства по развитию туризма. Документ уже изучает Минэкономразвития, чтобы в дальнейшем вынести его на обсуждение уполномоченных комитетов и депутатов ГД.

Однако политик уверен, что сейчас государству нужно заняться не избыточным регулированием малого бизнеса, а обратить внимание на работу крупного. По его мнению, текущая ценовая политика российских отельеров не выдерживает никакой критики.

«Они давно "переплюнули" своих зарубежных коллег. Нужны механизмы, не позволяющие им поднимать стоимость размещения до небес, как это происходит сейчас», – резюмировал депутат.