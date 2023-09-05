Бархатный сезон 2023: когда начинается, куда поехать отдохнуть

В сентябре на морских курортах начинается бархатный сезон. Для многих это последняя возможность отдохнуть в 2023 году на море, дальше эта возможность, конечно сохраняется, но выбор направлений будет значительно уже.

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«Рамблер» рассказывает, где можно отдохнуть во время бархатного сезона.

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Что такое бархатный сезон

Бархатным сезоном на курортах принято называть время, когда погода становится не такой жаркой, но море остается достаточно теплым. Все дело в том, что вода из-за своей плотности остывает гораздо медленнее воздуха, поэтому осенью, несмотря на то, что в целом становится прохладнее, плавать вполне комфортно. Обычно бархатный сезон приходится на конец августа и сентябрь, но иногда длится до середины октября. Здесь все зависит от природы и сюрпризов, которые она готовит.

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Куда поехать во время бархатного сезона

Зарубежные курорты

1. Греция. Греция известна своими красивыми пляжами и чистым морем. Острова, такие как Крит, Санторини и Миконос, предлагают разнообразные пляжи и возможности для релаксации.

2. Испания. Испания имеет огромное количество побережий, где вы можете насладиться теплым морем. Курорты в Коста-дель-Соль, Коста-Бланка и Канарских островах предлагают отличные условия для пляжного отдыха.

3. Италия. Италия славится своими прекрасными побережьями, включая Амальфитанское побережье, острова Капри и Сицилию. Здесь вы можете насладиться кристально чистым морем и пляжами.

4. Турция. Турция предлагает множество курортов на своем побережье Эгейского и Средиземного морей. Бодрум, Анталия и Мармарис – самые популярные места для пляжного отдыха.

5. Хорватия. Прекрасные пляжи и чистейшее море на островах Хвар, Брач и Корчула.

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Российские курорты

В России бархатный сезон наступает примерно с конца сентября и продолжается до начала октября. В это время российские курорты предлагают уникальную возможность насладиться красотой осенней природы и провести время в спокойной атмосфере.

1. Сочи. Один из популярных российских курортов в бархатный сезон - Сочи. Здесь можно насладиться прогулками по паркам и садам, полюбоваться яркими осенними красками гор и моря. Также в Сочи можно посетить горные курорты, где уже начинают работать подъемники для любителей активного отдыха.

2. Крым. Другим интересным вариантом для отдыха в бархатный сезон является Крым. Здесь можно насладиться прекрасными пейзажами, посетить исторические достопримечательности и побывать на пляжах Черного моря. Крым также славится своими винодельческими угодьями, где можно попробовать местные сорта вин.

3. Кавказ. Если вы предпочитаете горный отдых, то стоит обратить внимание на Кавказский регион. Здесь можно совершить пешие прогулки по горным тропам, насладиться красотой горных пейзажей и посетить живописные озера и водопады.

4. Каспий. Песчаные пляжи, пологий вход в море, свежие фрукты и овощи на рынках, гостеприимные местные жители – отдых на Каспийском море идеально подойдет для семей с маленькими детьми. Если детей у вас нет или они достаточно взрослые, можно съездить в горы с местным гидом. Это может быть сложно, но очень красиво.

5. Калининград. Бархатный сезон здесь начинается в августе, в сентябре многим может показаться, что уже прохладно. Но регион хорош не только морем и пляжами, здесь стоит погулять и поездить по разным городам.

Hоссийские курорты в бархатный сезон предлагают уникальную возможность насладиться красотой осенней природы, провести время в спокойной атмосфере и избежать больших туристических толп.

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Выбор морского курорта также зависит от ваших предпочтений и доступности. Независимо от выбранного места, не забудьте насладиться спокойным и теплым морем, а также прекрасными пляжами.

Почему людям нравится отдыхать в бархатный сезон

Людям нравится отдыхать в бархатный сезон, так как осенью солнце становится мягким и теплым, уходит жара, что создает на курортах особую атмосферу спокойствия и безмятежности. Это время хорошо тем, что в туристических местах становится гораздо меньше людей, чем на пике сезона. Если вы перенесете отпуск на сентябрь, то точно успеете сполна насладиться природой, прогулками, экскурсиями, шопингом, пляжем и морем. Еще одно преимущество – обилие овощей и фруктов, которые поспевают как раз к осени.