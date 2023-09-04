В Крыму могут появиться улиточные фермы

В Минсельхозе Крыма состоялся конкурс в рамках программы «Агростартап», на который были представлены более 20 бизнес-планов, среди которых – улиточная ферма. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

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Основными направлениями для развития сельскохозяйственного бизнеса по традиции считаются овощеводство, разведение мелкого и крупного рогатого скота, возделывание фруктовых садов и пчеловодство. Однако были и необычные проекты.

«К примеру, в Бахчисарайском районе один из участников конкурса планирует создать улиточную ферму», – прокомментировал Андрей Савчук.

Министр также отметил, что, как правило, большая часть участников конкурса не первый год занимаются сельским хозяйством. На деньги гранта участники конкурса планируют приобрести животных, необходимую в хозяйстве технику и оборудование, а также построить теплицы.

Получателей грантов определят после подсчета среднего балла по оценочным листам.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал об изменениях, которые произошли в Крыму за 9 лет в составе России, и формах поддержки различных сфер деятельности, в том числе сельского хозяйства.