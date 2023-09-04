«Россия» возобновит рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Сочи

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновит сезонные прямые регулярные рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх со 2 октября. Об этом сообщили на сайте компании, пишут Ведомости.

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Полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 17:00 с прилетом в 20:53. Обратно – в 22:10 с прилетом в 1:25 следующего дня.

Рейсы из Сочи в Хургаду планируются три раза в неделю. Самолеты будут отправляться в 12:00 по вторникам и четвергам и в 14:00 по воскресеньям. По четвергам обратный вылет назначен на 17:00, по вторникам на 17:10, по воскресеньям на 18:40.