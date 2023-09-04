Туристке продали на российском курорте воду в использованной бутылке

Туристка отдыхала в Небуге в Туапсинском районе и купила на рынке минеральную воду, а позже поняла, что вода была в б/у таре.

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Так, когда женщина покупала на базаре воду, продавеци предложил ей «Кубай» за 50 рублей и достали бутылку из холодильника. Когда она ее покупала, был вечер и уже достаточно темно, поэтому женщина не разглядела на бутылке ничено особенного.

Утром она увидела на бока, дне и горле бутылки царапины, а на крышке следы зубов и даже крупинку песка, а этикетка немного отходила. Туристка была шокирована.

Как объяснила туристка, крышка была закупорена, поэтому она не верит в версию, что продавец положил в холодильник свою бутылку, а потом перепутал и продал ее вместо новой. По ее словам, так может выглядеть бутылка, которой очень долго пользовались.

«Как такое можно продавать, еще и по завышенной цене? Роспотребнадзора на них нет! В других магазинах она стоит не больше 32 рублей», – возмущается отдыхающая.