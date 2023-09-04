Туристы объяснили привычку испражняться в море

В этом сезоне многие туристы, отдохнувшие на Черноморском побережье, столкнулись с ротавирусной инфекцией. При этом большинство из них признались, что не питались в местных кафе, регулярно мыли руки и не покупали пахлаву и кукурузу на пляже.

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Как сообщает издание «Юг-24», одной из причин, по которым в регионе обострилась ситуация с ротавирусной инфекцией, стала привычка туристов испражняться в море.

При этом такое поведение туристов связали с нехваткой общественных туалетов или их дороговизной. Кроме того, часто бесплатные туалеты в разгар сезона или закрыты, или пребывают в таком состоянии, что войти туда невозможно из-за антисанитарии.