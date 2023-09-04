Аэропорт Толмачево второй раз за лето установил рекорд по пассажиропотоку
Международный аэропорт Толмачёво им. А.И. Покрышкина установил новый рекорд по количеству обсуженных пассажиров за месяц. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В августе 2023 новосибирской аэропорт принял и отправл 1 089 374 человека, что на 16 614 пассажиров больше, чем было обслужено в июле, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, и на 20% больше показателей августа 2022 года.
При этом суточный пассажиропоток достиг максимума 25 августа, когда было обслужено 37 693 человека на прилет и вылет. Количество принятых и отправленных рейсов в августе достигало 306 в сутки (153 самолетовылета).
Самыми популярными направлениями являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Анталия, Красноярск, Якутск, Владивосток, Хабаровск и Екатеринбург.
По итогам 2022 года новосибирской аэропорт обслужил 7,585 млн. пассажиров (+12,2 % к 2021 году), что является абсолютным рекордом за историю воздушной гавани. Аэропорт занимает 4-е место в Российской Федерации по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга и Сочи.