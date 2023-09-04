Аэропорт Толмачево второй раз за лето установил рекорд

Международный аэропорт Толмачёво им. А.И. Покрышкина установил новый рекорд по количеству обсуженных пассажиров за месяц. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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В августе 2023 новосибирской аэропорт принял и отправл 1 089 374 человека, что на 16 614 пассажиров больше, чем было обслужено в июле, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, и на 20% больше показателей августа 2022 года.

При этом суточный пассажиропоток достиг максимума 25 августа, когда было обслужено 37 693 человека на прилет и вылет. Количество принятых и отправленных рейсов в августе достигало 306 в сутки (153 самолетовылета).

Самыми популярными направлениями являются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Анталия, Красноярск, Якутск, Владивосток, Хабаровск и Екатеринбург.