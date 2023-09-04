Эксперт объяснила, почему не стоит вешать табличку с просьбой убрать номер

Эксперт рассказала, почему не стоит использовать табличку "Пожалуйста, уберите мой номер"
Отдыхающие в гостиницах путешественники периодически вешают на дверь своего номера табличку, согласно которой в номере требуется прибраться. Почему не стоит ее использовать, изданию The Sun рассказала директор компании по домашней безопасности ADT Мишель Беннетт.
В таком случае лучше связаться с персоналом отеля по телефону либо лично сообщить о необходимости проведения уборки в комнате. По словам эксперта, табличка сигнализирует о том, что вы отсутствуете в номере.
Подобное "объявление" может привлечь внимание воров, желающих проникнуть в чужие владения и забрать с собой ценные вещи, предупреждает она.
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