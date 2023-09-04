Пассажиров сняли с рейса после отказа сесть в грязные кресла

Служба безопасности вывела двух пассажиров Air Canada из самолета после того, как они отказались сесть на покрытые рвотой сиденья. Об этом сообщает издание Insider.

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Сьюзан Бенсон, ставшая свидетельницей инцидента, рассказала о нем в личном блоге. По ее словам, пассажирка видела, как две женщины в ряду перед ней пытались пересесть со своих мест, от которых исходил странный аромат. Оказалось, что во время прошлого рейса кого-то вырвало, но устранить последствия произошедшего персоналу авиакомпании не удалось.

"Air Canada попыталась провести быструю уборку перед посадкой, но явно не справились с поставленной задачей. Они положили молотый кофе в чехол на сиденье и распылили духи, чтобы замаскировать запах".

Недовольные подобной обстановкой женщины вызвали стюардессу и попросили пересадить их на более комфортные места. Они отметили, что не собираются провести 5 часов перелета на покрытых остатками рвотной массы сиденьях.

Бортпроводница объяснила им, что не может этого сделать, так как больше свободных мест в салоне нет, и уже приближается время вылета. Девушек ответ не удовлетворил, и у них состоялся разговор с пилотом.

По словам Бесон, мужчина предоставил им 2 варианта развития действий. Либо они проведут полет на своих местах, либо их выведет служба безопасности, а сами путешественницы будут занесены в черный список клиентов. Предпочтение было отдано второму сценарию.