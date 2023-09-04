В Сочи несколько рейсов задерживаются на 11-13 часов

В Сочи до конца суток продолжает действовать штормовое предупреждение. Возможны обильные ливни с грозами, градом и ураганным ветром с порывами до 20-25 м/с. На курорте сегодня может выпасть до половины месячной нормы осадков. Все пляжи закрыты, купание категорически запрещено.

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Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о вероятном резком подъеме уровня воды в реках, а также о риске схода селевых потоков. На участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей.

Сейчас в центральном районе курорта идет сильный дождь с грозой. В соцсетях жители курорта выкладывают фото и видео затопленных улиц. В частности, вода не уходит с одной из главных пешеходных улиц центрального района – Навагинской.

Возможно, с погодными условиями связаны ночные отклонения от расписания аэропорта Адлера. На 13 часов позже назначенного времени приземлился в Сочи самолет Red Wings, прилетевший из Тбилиси. Судя по данным онлайн табло, на 11 часов опоздали рейсы этой авиакомпании из Даламана и Еревана: первый прибыл в 5 утра, второй – в 9:50. С такой же задержкой привез пассажиров из Самары борт «Уральских авиалиний».

На 4-5 часов позже графика вылетают сегодня в Анталью два рейса авиакомпании Red Wings. Самолет «Аэрофлота» доставил своих клиентов из Сочи в Шереметьево в 04:20 вместо 01:55. Впрочем, других крупных изменений в расписании аэропорта Адлера не наблюдается.

Ливни обрушились на Сочи 3 сентября, ураганный ветер повалил несколько деревьев в разных районах города. В Лазаревском туристы наблюдали над морем воронку смерча.