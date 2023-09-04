5 популярных детских курортов этого лета

Стали известны популярные направления для детского отдыха из Екатеринбурга этим летом. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

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В топ попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы. Для отдыха за границей чаще всего выбирали Анталью.

Сообщается, что на авиарейсах на море каждым пятым пассажиром был ребёнок. Из Екатеринбурга в Сочи летом летали 69 тыс. ребят, в Анталью – более 40 тыс.

По перевезённым детям больше всего доля у Актау (Казахстан). К Каспийскому морю ездили около 5 тыс. человек, из них дети составили 40%.