Туристов предупредили об «оранжевом» уровне опасности на Камчатке

Туристам на Камчатке посоветовали не приближаться к вулканам Шивелуч и Ключевской ближе, чем на 25 километров, так как им обоим присвоен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Камчатка-информ».

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Уточняется, что сильный ветер поднял с вулканов пепел, осевший на их склонах после прежних извержений. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в понедельник, 4 сентября, был зафиксирован его подъем на высоту до трех с половиной километров.