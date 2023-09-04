В США рассказали о попытках граждан КНР проникнуть на американские базы

Американские власти зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты. Об этом написала газета Wall Street Journal.

По данным WSJ, иногда граждане Китая выдавали себя за туристов и таким образом посетили военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз. Об этих инцидентах рассказали американские чиновники, предупредив о потенциальной угрозе шпионажа.

В качестве примера в статье упоминаются граждане КНР, пересекшие границу ракетного полигона США в Нью-Мексико и плавающие возле ракетной площадки правительства аквалангисты во Флориде. Проникновения на объекты могли совершить для проверки методов обеспечения безопасности на военных базах США. Часто инциденты происходили и в сельской местности, при которых китайские шпионы выдавали себя за заблудившихся туристов.

Представители Белого дома и министерства внутренней безопасности США (DHS) не стали комментировать данные издания. Дипломат посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал сведения о шпионаже китайцев «злонамеренной выдумкой».