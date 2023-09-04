Туристку из Германии поразили три привычки россиян

«"Это что, съедобные растения? Зачем ты их выращиваешь, если можно просто купить?" — знак вопроса буквально застыл на лице Мари. Я ей объяснила, что у нас в России девушки в принципе любят заниматься садоводством, выращивают цветы хоть в саду, хоть в огороде на грядке, хоть на окне — у кого что есть. Это такое у нас хобби», — пояснила автор публикации.