Туристку из Германии поразили три привычки россиян
Тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, которую поразили три привычки россиян. Впечатлениями туристки из Германии она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».
Во-первых, немку по имени Мари удивила привычка россиян ходить дома босиком. По словам блогерши, в Германии люди в гостях не разуваются и переступают порог в обуви, «не стесняясь и не робея».
Вторая местная особенность, которая вызвала недоумение у немки, — любовь россиян к выращиванию на подоконниках зелени и растений.
«"Это что, съедобные растения? Зачем ты их выращиваешь, если можно просто купить?" — знак вопроса буквально застыл на лице Мари. Я ей объяснила, что у нас в России девушки в принципе любят заниматься садоводством, выращивают цветы хоть в саду, хоть в огороде на грядке, хоть на окне — у кого что есть. Это такое у нас хобби», — пояснила автор публикации.
Третья привычка россиян, которая шокировала иностранку, — не экономить воду.
«Когда я включила воду замочить часть посуды от лазаньи и ушла на пару минут, а струя горячей воды бежала без остановки, немка выпучили глаза на меня: "Оказывается, что это не миф про россиян, а правда! Вы совсем не экономите воду!" — восклицала Мари», — написала блогерша.