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Туристку из Германии поразили три привычки россиян

Тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, которую поразили три привычки россиян. Впечатлениями туристки из Германии она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Туристку из Германии поразили три привычки россиян
© Lenta.ru

Во-первых, немку по имени Мари удивила привычка россиян ходить дома босиком. По словам блогерши, в Германии люди в гостях не разуваются и переступают порог в обуви, «не стесняясь и не робея».

Вторая местная особенность, которая вызвала недоумение у немки, — любовь россиян к выращиванию на подоконниках зелени и растений.

«"Это что, съедобные растения? Зачем ты их выращиваешь, если можно просто купить?" — знак вопроса буквально застыл на лице Мари. Я ей объяснила, что у нас в России девушки в принципе любят заниматься садоводством, выращивают цветы хоть в саду, хоть в огороде на грядке, хоть на окне — у кого что есть. Это такое у нас хобби», — пояснила автор публикации.

Третья привычка россиян, которая шокировала иностранку, — не экономить воду.

«Когда я включила воду замочить часть посуды от лазаньи и ушла на пару минут, а струя горячей воды бежала без остановки, немка выпучили глаза на меня: "Оказывается, что это не миф про россиян, а правда! Вы совсем не экономите воду!" — восклицала Мари», — написала блогерша.