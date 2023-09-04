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Популярный пляж во Владивостоке закроют для автомобилей

На острове Русский будет закрыт проезд на территорию пляжа Малый Аякс. Ограничения будут действовать с 7 по 13 сентября.

Популярный пляж во Владивостоке закроют для автомобилей
© РИА "ФедералПресс"

Как сообщили в Дирекции общественных пространств Владивостока, ограничения будут действовать только на проезд автотранспорта.

«Такое решение принято из-за проведения санитарных работ. На это время ограничения коснутся движения и парковки автотранспорта», - отметили в Дирекции.

Пройти на пляж все желающие смогут в эти дни пешком.