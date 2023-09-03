В Абхазии обнаружили самую глубокую пещеру в мире

В Абхазии обнаружили самую глубокую пещеру. При погружении был поставлен новый рекорд. Такой информацией поделилось издание Sputnik со ссылкой на российский спелеоклуб и РГО Николая Иванова .

«В этом летнем сезоне ярчайшим событием стал новый мировой рекорд. В пещере Верёвкина коллеги из клуба «Перово» на глубине свыше двух километров запустили они запустили в сифонное озеро зонд. Их подводный беспилотник опустился на глубину 26 метров и снял картинку», – сообщил Иванов.

На Гагрском хребте эта пещера была обнаружена в 1982 году. Ей присвоили номер СС-115. Четыре года назад её назвали в честь спелеолога Верёвкина, который погиб при прохождении сифона в пещере Су-Акан в 1983 году.