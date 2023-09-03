Пляжи, ром и кое-что для взрослых: зачем российские туристы едут на Кубу

Отдых на Кубе бюджетным не назовешь, и тем не менее благодаря прямым авиарейсам в курортный город Варадеро Остров свободы пользуется популярностью у российских туристов. Сегодня в рубрике #Дежурный в нашем телеграм-канале «Крыша ТурДома» руководитель агентства путешествий NextToUr Дарья Мордавец рассказала об особенностях отдыха на Кубе и ответила на множество вопросов и тех, кто только собирается на остров, и тех, кто там уже побывал. Последние, впрочем, сами чаще всего давали советы и рекомендации.

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Один из главных вопросов – когда ехать отдыхать на карибский остров. «Куба считается круглогодичным курортом для пляжного отдыха, тепло, по сути, целый год», – отмечает турагент. Правда, есть нюансы. «Период с конца весны по осень считается сезоном дождей. Но при этом многие туристы отмечают, что зимой им было “прохладно” (несмотря на то что зима считается "высоким", то есть сухим сезоном для отдыха на Кубе), а летом наиболее комфортно за счет наличия периодических осадков», – добавляет Дарья. В общем, ехать можно в любое время, а там как повезет.

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Были вопросы про текущие цены на острове – они, по словам турагента, «кусаются», что связано с не самой благополучной экономической ситуацией на Кубе (но, как пояснила Дарья, кубинцы «стараются компенсировать это своим трудом и отношением к отдыхающим»). В частности, подорожала связь. «Мобильный интернет не дешевый, поэтому выгоднее подключаться к Wi-Fi на территории отеля, сейчас с этим становится немного проще, но все зависит от конкретной гостиницы», – говорит Дарья Мордавец.

По поводу качества еды в кубинских отелях у туристов, которые там побывали, смешанные чувства. Многие подписчики пишут, что это далеко не главное в путешествии на остров, Кубу отдыхающие выбирают за другое. «Кухня-ресторан – это не про Кубу, сервис а-ля Дубай тоже мимо. Там свой дух экзотики, и минус 200 лет назад. Но Куба великолепна по-своему, но великолепна», – делится впечатлениями один из подписчиков. А другой турист добавляет, что главными преимуществами острова является роскошное море, шикарные пляжи, знаменитый кубинский ром и «кое-что для взрослых».

Что касается экскурсионного отдыха, то с этим на острове все в порядке. Можно посетить джунгли, подземные реки, старинные испанские города, экзотические плантации. У некоторых подписчиков возникли вопросы про дайвинг. На Кубе он развит, однако, по словам опытных любителей погрузиться на глубину, искушенных ныряльщиков там вряд ли что-то удивит. «Дайвинг и снорклинг там для того, кто рыб видел только в мультике про Немо», – высказывает мнение туристка.