В центре Сочи из-за ливня закрыли большую часть пляжей

По информации МЧС по региону, 3 и 4 сентября в Краснодарском крае ожидаются ливни, усиление ветра, возможен выход рек из берегов, не исключены оползни. В море прогнозируется появление водяных смерчей. В результате было объявлено штормовое предупреждение.

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Как сообщает РИА «Новости», на данный момент закрыты пляжи «Маяк», «Ривьера», «Остров» и другие.

Однако на некоторых пляжах купание все еще разрешено, судя по вывешенным желтым, а не красным флагам.