Орлов Дагестана просят защитить от туристов

Туристический бум, который охватил Дагестан в этом сезоне, имеет оборотную сторону. На днях общественная организация «Птица Феникс» обратилась с знаменитому бойцу Хабибу Нурмагомедову с просьбой защитить горных орлов.

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«Печальная складывается картина о жажде наживы наших людей на фоне туристического бума. Орел – птица гордая, свободолюбивая – ключевое слово, вольная летать где хочет. Виданое ли дело – ловить орла, еще птенцов, подрезать им маховые крылья, сажать на веревку и демонстрировать на потеху людскую в целях обогащения! Даже звучит ужасно, а лицезреть это и того хуже», – говорится в послании, подписанном руководителем организации Аминат Абдурахмановой.

Она привела пример, как кто-то издевался над орлами на туристической стоянке («достали из багажника двух орлов на веревке»), и дала понять, что случай этот далеко не единичный – фотографии с горными птицами пользуются спросом у отдыхающих.

Письмо завершается такими словами: «Уважаемый Хабиб! От многочисленных возмущенных, неравнодушных жителей республики обращаемся к Вам с просьбой защитить гордую птицу! Символ Республики Дагестан! Символ Вашей малой Родины!»

Дагестанцев действительно называют орлами – изображение птицы украшает герб республики. Кроме того, у Хабиба, можно сказать, личная история, связанная с крылатым хищником. Начиная выступления на профессиональной арене, он хотел взять себе прозвище Дагестанский орел, однако в спортивной организации UFS посчитали его слишком длинным, и Нурмагомедов стал просто Орлом. Отчасти из-за этого послание возмущенных жителей Дагестана обращено именно к нему, хотя главную роль играет, конечно, всемирная известность борца – есть надежда, что он сможет помочь. Пока Хабиб на обращение земляков не ответил.