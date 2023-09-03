Турист пытался увезти 41 килограмм камней на сувениры

Французский турист собрал на пляже итальянского курорта Лампиану 41 килограмм гальки и пытался провезти его через таможню в свою страну, но был арестован. Таможенная полиция расценила, что объем собранного природного материала превышает нормы для сувенира, и обвинила туриста в краже.

Теперь мужчину могут оштрафовать на сумму эквивалентную 315 тысячам рублей. Согласно действующему местному законодательству, вывоз песка, гальки, ракушек, камней с пляжей острова Сардиния строго запрещен. Нарушителям грозит большой штраф и даже тюремный срок, кроме того, все собранные материалы отправятся обратно на пляж.