Российские туристы обвинили полицию в Пакистане в оскорблениях

Российские туристы пожаловались на неуважительное отношение полиции в Пакистане. В свою очередь, стражи правопорядка объяснили, что они обеспечили иностранным гостям безопасное путешествие. Как сообщают пакистанские СМИ, скандальное происшествие вызвало большой резонанс в стране. Министр туризма запросил подробности в МВД, делом заинтересовалось национальное Федеральное агентство расследований.

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Супружеская пара путешествовала по стране, когда полицейский патруль остановил их в городе Джамруд, неподалеку от границы с Афганистаном. Изданию Dawn турист рассказал, что их перехватили при выезде и приказали никуда не уезжать. По словам мужчины, после проверки документов их начали оскорблять на глазах у местных жителей. В тот момент выручил один из прохожих, который отвез пару к себе домой.

«Некоторые полицейские были милыми, но один парень, в частности, вел себя очень плохо по отношению к нам. Он сфотографировал плачущую жену и меня и разместил это в социальной сети», – передает газета комментарий россиянина.

Полиция также якобы обнародовала личную информацию, включая данные паспорта и визы.

В свою очередь, полицейское управление опровергло обвинения. Издание Hum News приводит выдержки из заявления, что к иностранцам относились как к гостям: им была обеспечена безопасность и сопровождение до Пешавара.

По официальной версии, россияне направлялись в Афганистан без предварительного уведомления на обычном такси. Когда машина остановилась на базаре Баб-э-Хайбера, вокруг собралась толпа. И полиция вмешалась для защиты туристов. Также утверждают, что иммиграционные власти отказали им в поездке в Афганистан из-за «просроченных виз и неполных документов».