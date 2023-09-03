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Эколог: ситуация на Байкале ухудшается с каждым годом, всему виной туристы

Экология Байкала стремительно ухудшается с каждым годом, в будущем на озере может понизиться уровень воды, что негативным образом скажется на флоре и фауне всего региона. сообщил руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.

Ситуация на Байкале ухудшается с каждым годом, всему виной туристы
© Unsplash.com

«Ситуация на Байкале с каждым годом меняется и не в лучшую сторону. Нам необходимо приложить все усилия и не допустить чрезвычайных ситуаций, с которыми может столкнуться озеро. Учитывая масштабы озера и его многомиллионную историю, горизонт планирования в 50-100 лет является крайне коротким сроком. Но деятельность человека может сильно повлиять на качество воды, особенно в прибрежных зонах", - подчеркнул Токарев.

По его словам, наибольший вред Байкалу в настоящее время наносит дикий туризм, отсутствие достаточного количества очистных сооружений, а также браконьерство, пишет "Газета.ru".

Как ранее сообщала "Свободная Пресса", Китай применяет эффективные меры по озеленению планеты.