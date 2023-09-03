Ситуация на Байкале ухудшается с каждым годом, всему виной туристы

«Ситуация на Байкале с каждым годом меняется и не в лучшую сторону. Нам необходимо приложить все усилия и не допустить чрезвычайных ситуаций, с которыми может столкнуться озеро. Учитывая масштабы озера и его многомиллионную историю, горизонт планирования в 50-100 лет является крайне коротким сроком. Но деятельность человека может сильно повлиять на качество воды, особенно в прибрежных зонах", - подчеркнул Токарев.