Большинство россиян отдохнули летом на море

Большинство российских туристов, почти две трети, предпочли провести отпуск на морских пляжах. Особенно популярными оказались Черное, Балтийское и Каспийское моря.

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Аналитики отметили, что спрос на гостиницы с обслуживанием «все включено» увеличился, и на российских побережьях стало больше семейных отдыхающих. В целом, 68% туристов выбрали отдых на море.

На втором месте по популярности оказались лечебные курорты. Жители России чаще всего отправлялись в Минеральные воды, Белокуриху, а также активно бронировали санатории в Подмосковье и Белоруссии.

Согласно исследованию туроператора «Алеан», количество отдыхающих на лечебных курортах увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом.