Турбизнес предложил отказаться от «паритета» в авиаотрасли, чтобы увеличить число туристов в РФ

«Это, на мой взгляд, вообще никак не скажется на привлекательности РФ. На сегодняшний день авиация не является каким-то ограничительным фактором, который тормозит или препятствует развитию иностранного туризма в РФ. Дело в том, что даже там, где действуют ограничения по паритету перевозок (то есть о чем мы говорим — что половину пассажиров возят, половину рейсов выполняет иностранная авиакомпания, половину российская), — на самом деле тоже ограничений нет.



Если турпоток растет, если туриндустрия запрашивает больше рейсов, то авиакомпании обеих стран одновременно увеличивают частоту полетов. И здесь не надо нам совершенно просто так брать и уступать свой рынок иностранным авиаперевозчикам. В конце концов, я понимаю, что туриндустрия размышляет в своих личных интересах, но дело в том, что интересы страны в целом и гражданской авиации тоже не надо забывать, ведь для России это рабочие места.



Я думаю, что здесь, в общем-то, везде все страны защищают свои собственные рынки, свои интересы. У нас есть огромная авиаотрасль, она на сегодняшний день недозагружена на самом деле, она может летать больше. И те страны, которые заинтересованы в отправке своих туристов в Россию, значит, просто должны снимать ограничения в отношении российских авиакомпаний. Кстати, здесь-то на самом деле не столько мы ограничиваем, сколько нас ограничивают».