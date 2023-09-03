Турбизнес предложил отказаться от «паритета» в авиаотрасли, чтобы увеличить число туристов в РФ
Вопросы об упрощении порядка выдачи разрешений на рейсы иностранных авиакомпаний и отказе от правила паритета обсуждались в правительстве в числе регуляторных мер для восстановления потока иностранных туристов в Россию, сообщает РБК.
Комментирует аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:
«Это, на мой взгляд, вообще никак не скажется на привлекательности РФ. На сегодняшний день авиация не является каким-то ограничительным фактором, который тормозит или препятствует развитию иностранного туризма в РФ. Дело в том, что даже там, где действуют ограничения по паритету перевозок (то есть о чем мы говорим — что половину пассажиров возят, половину рейсов выполняет иностранная авиакомпания, половину российская), — на самом деле тоже ограничений нет.
Если турпоток растет, если туриндустрия запрашивает больше рейсов, то авиакомпании обеих стран одновременно увеличивают частоту полетов. И здесь не надо нам совершенно просто так брать и уступать свой рынок иностранным авиаперевозчикам. В конце концов, я понимаю, что туриндустрия размышляет в своих личных интересах, но дело в том, что интересы страны в целом и гражданской авиации тоже не надо забывать, ведь для России это рабочие места.
Я думаю, что здесь, в общем-то, везде все страны защищают свои собственные рынки, свои интересы. У нас есть огромная авиаотрасль, она на сегодняшний день недозагружена на самом деле, она может летать больше. И те страны, которые заинтересованы в отправке своих туристов в Россию, значит, просто должны снимать ограничения в отношении российских авиакомпаний. Кстати, здесь-то на самом деле не столько мы ограничиваем, сколько нас ограничивают».
Кроме отмены паритета в авиации, турбизнес предложил выдавать субсидии туроператорам за привоз иностранных туристов и упростить порядок выдачи разрешений на рейсы иностранных авиакомпаний. Предложено также упростить визовый режим — как минимум снизить стоимость и сделать анкету для электронной визы попроще.
Также турбизнес просит двигаться в направлении облегчения финансовых расчетов для иностранцев, запустить до конца 2023 года виртуальную «карту туриста» национальной платежной системы «Мир». И еще одна важная мера — развивать инфраструктуру точек приема иностранных платежных сервисов (UnionPay, Alipay, WeChat и других) и увеличить лимит недекларируемого ввоза иностранной валюты для туристов.
Меры верные, считает вице-президент и руководитель комитета по въездному туризму АТОР Александр Курносов:
«Безусловно, это поможет привлечь иностранных туристов. Надо при этом, конечно, понимать, что до 2020 года основными иностранными туристами в Россию все-таки были туристы из Европы и Северной Америки, для них это, безусловно, тоже мотивация. Но они поедут только после улучшения геополитической ситуации. И эти меры, которые вы назвали, это действительно является улучшением — упрощение визового режима, улучшение доступности, но без геополитической ситуации этот вопрос не решить.
Напрямую рейсы пока все-таки в Европу и Америку не летают. На сегодняшний день мешает, безусловно, сложность в финансовых расчетах, невозможность для иностранных туристов расплачиваться картами, поэтому предложенная мера тоже может улучшить ситуацию. «Открытое небо» — достаточно стандартный вопрос для тех стран, которые хотят улучшить ситуацию по въездному туризму. И с учетом того, что сейчас для российской авиации достаточно сложно летать в зарубежные страны, этот принцип мог бы, конечно, сработать».
В число приоритетных направлений для привлечения туристов вошли 17 стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в частности Китай, Индия и страны Персидского залива.