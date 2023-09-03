В Австрии туристам предложили годовой проездной за татуировку

Краткий дайджест происшествий в туристических местах.

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Тату от железной дороги

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Тематическая татуировка на теле в обмен на бесплатный проезд. Такое неожиданное маркетинговое решение возникло у австрийской железнодорожной компании, сообщило немецкое издание T-online.

Рекламную акцию провели во время двух летних фестивалей. Известно, что на заманчивый бартер откликнулись шесть человек. Им накололи на предплечье требуемую графику, и теперь целый год они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Инициатива вызвала немало критических замечаний. Масла в огонь дискуссий подлила фотография министра окружающей среды Австрии Леоноры Гевесслер возле тату-киоска на фестивале Frequency в Санкт-Пельтене. Там она сделала себе смываемую детскую татуировку.

Сувенир из турпоездки – вес 41 кг

Привезти с моря или из исторического места камушек или ракушку на память – старая традиция, с которой борются повсеместно. Французский турист на Сардинии решил не мелочиться и захватил с собой 41 кг кварцевой гальки. Сувениры он выносил с охраняемого пляжа в течение всего отпуска.

Необычный клад был обнаружен во время проверки багажника машины перед ее загрузкой на паром в Ниццу. Все красивые камушки были конфискованы. Воровство гальки – большая проблема на Сардинии. Газета La Repubblica уточняет, что за ее вывоз законом предусмотрены высокие штрафы – от 500 до 3000 евро

Варвары во Флоренции

Италия страдает от нашествия туристов-варваров. Полиция Флоренции устроила охоту за двумя мужчинами, которые разрисовали колонны в знаменитом коридоре Вазари. Туристический объект соединяет исторические Палаццо Веккьо и Палаццо Питти в центре города.

Горе-художников отследили по камерам видеонаблюдения и задержали в частной квартире. По сообщению Frankfurter Allgemeine, кроме них, там остановились еще девять немецких туристов. Один из подозреваемых был в той же футболке, что и во время акта вандализма. По всей видимости, это были футбольные фанаты. Такие же граффити использует фан-группа клуба ТСВ 1860 по всей Европе.

Кулаки – важный аргумент

В курортной Паттайе конфликт в споре, кто повезет туристов на остров Ко Лан, нередко приводит к массовым дракам между владельцами небольших быстроходных катеров. Об очередном таком событии рассказало издание Der Farang. На днях у пристани Бали Хай две группы рассерженных мужчин сначала кричали друг на друга, а затем в ход пошли кулаки.

Потасовка вызвала панику у туристов, которые бросились врассыпную, чтобы не попасть под горячую руку. По словам местного жителя, это была вторая драка за день. Прибывшие на место сотрудники муниципальной службы безопасности порта призвали дебоширов успокоиться, но перевозчики продолжали сражаться. Порядок смогла восстановить только подоспевшая полиция.

В Таиланде также нередки случаи драк, в том числе и с применением оружия, между таксистами, которые делят районы обслуживания туристов в Паттайе и на Пхукете.

Идиллия – не в радость

Жители поселка Гальштат в австрийском Зальцкаммергуте не могут больше терпеть окружающие их красивые горные пейзажи. Местные жители провели на днях очередную акцию протеста против массового туризма: заблокировали подъездной тоннель на четверть часа, сообщило издание Der Standard.