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Россиянка отсудила у туроператора «кругленькую сумму» за неправильную кровать

Женщина собиралась отправиться со своей приятельницей в круиз из Чебоксар на теплоходе «Хирург Разумовский». Но она отказалась от поездки, узнав, что в их каюте была одна двуспальная кровать. Женщины решили, что спать на одном ложе они не могут в силу преклонного возраста, а члены экипажа не предоставили им дополнительное место даже за доплату.

Россиянка отсудила у туроператора деньги за неправильную кровать
© Мир новостей

По информации портала TourDom, одна из туристок позвонила туроператору, чтобы урегулировать проблему, однако на звонок не ответили. После этого россиянка направила компании претензию, но в возврате денег ей отказали.

Тогда в дело вмешались специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю, которые выяснили, что в документах по круизу нигде не было информации о том, что в каюте установлена одна двуспальная кровать, а не две односпальные. Ведомство подготовило иск к компании «Кам-Тур» с требованием взыскать не только стоимость круиза, но и выплатить деньги за неустойку, моральный вред и штраф. Суд принял сторону истцов.