Россиянка отсудила у туроператора деньги за неправильную кровать

Женщина собиралась отправиться со своей приятельницей в круиз из Чебоксар на теплоходе «Хирург Разумовский». Но она отказалась от поездки, узнав, что в их каюте была одна двуспальная кровать. Женщины решили, что спать на одном ложе они не могут в силу преклонного возраста, а члены экипажа не предоставили им дополнительное место даже за доплату.

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По информации портала TourDom, одна из туристок позвонила туроператору, чтобы урегулировать проблему, однако на звонок не ответили. После этого россиянка направила компании претензию, но в возврате денег ей отказали.