Россиянка отсудила у туроператора деньги за неправильную кровать

Россиянка отсудила у туроператора «кругленькую сумму» за неправильную кровать
Женщина собиралась отправиться со своей приятельницей в круиз из Чебоксар на теплоходе «Хирург Разумовский». Но она отказалась от поездки, узнав, что в их каюте была одна двуспальная кровать. Женщины решили, что спать на одном ложе они не могут в силу преклонного возраста, а члены экипажа не предоставили им дополнительное место даже за доплату.
По информации портала TourDom, одна из туристок позвонила туроператору, чтобы урегулировать проблему, однако на звонок не ответили. После этого россиянка направила компании претензию, но в возврате денег ей отказали.
Тогда в дело вмешались специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю, которые выяснили, что в документах по круизу нигде не было информации о том, что в каюте установлена одна двуспальная кровать, а не две односпальные. Ведомство подготовило иск к компании «Кам-Тур» с требованием взыскать не только стоимость круиза, но и выплатить деньги за неустойку, моральный вред и штраф. Суд принял сторону истцов.