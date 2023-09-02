Сочинские таксисты: «Нищеброды разъехались»

«Поездка показывает 485 рублей, он дает 500 и ждет, когда я ему отсчитаю эти 15 рублей сдачи. Мне даже приходится переводить ему эти копейки онлайн, потому что у меня мелочи нет. Теперь все, нищеброды разъехались, едут богачи», – заявил таксист Армен Багдасарян.