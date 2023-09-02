Сочинские таксисты: «Нищеброды разъехались»

Сочинские таксисты и торговцы ожидают наплыва состоятельных туристов: «Нищеброды разъехались»
Сотрудники сферы услуг в Сочи рассказали, что состоятельные отдыхающие приезжают к ним не летом, а в сентябре, и вспомнили вопиющие, на их взгляд, случаи экономии со стороны путешественников.
«Поездка показывает 485 рублей, он дает 500 и ждет, когда я ему отсчитаю эти 15 рублей сдачи. Мне даже приходится переводить ему эти копейки онлайн, потому что у меня мелочи нет. Теперь все, нищеброды разъехались, едут богачи», – заявил таксист Армен Багдасарян.
Однако Ассоциация туроператоров России показала обратную картину - люди вынуждены экономить, так как отпуск в Сочи подорожал больше всего по стране.
На летний период ценник взлетел на 40 %, снижение стоимости авиа- и железнодорожных билетов происходит только с июля по август. Те, кто посещает город в бархатный сезон, экономят около 30 %, отмечает ГЛАС.ru.
Недавно «ФедералПресс» написал, как в Сочи выгодно забронировать отель.