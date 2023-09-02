Реализовать безвизовый туризм между РФ и Ираном не удалось

Реализовать безвизовый туризм между РФ и Ираном полноценно не удалось
Механизм безвизовых туристических групповых поездок между Российской Федерацией и Ираном до их пор не наложен, ввиду чего туристы продолжают путешествовать по визам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Дмитрия Горина, являющегося вице-президентом Российского союза туриндустрии.
“Пока тестовый режим не отработан. Продолжаем отправлять туристов через визовый режим”, – отметил он.
Эксперт пояснил, что обычно при введении новых правил въезда дается не менее полугода на то, чтобы рынок и туристы адаптировались к ним.
Он отметил, что Иран включен в ассортимент туроператоров России, но в настоящее время они не могут поехать туда без визы. В то же время спрос на поездки в эту страну есть. К преимуществам Ирана можно отнести развитое авиасообщение, доступность цен на отдых и широкий выбор культурно-познавательного и экскурсионного отдыха.
Ранее Министерство экономического развития РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2023 года безвизовых групповых туробменов между Россией и Ираном. В марте министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия и Иран планируют ввести в действие соглашение о безвизовых групповых поездках между двумя странами в 2023 году. Соглашение, подписанное 1 июля 2021 года, подразумевает предоставление гражданам обеих стран возможность прибывать в другую страну с туристическими целями в составе групп до 50 человек на период не более 15 дней без оформления визы.