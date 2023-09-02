Реализовать безвизовый туризм между РФ и Ираном не удалось

Механизм безвизовых туристических групповых поездок между Российской Федерацией и Ираном до их пор не наложен, ввиду чего туристы продолжают путешествовать по визам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Дмитрия Горина, являющегося вице-президентом Российского союза туриндустрии.

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“Пока тестовый режим не отработан. Продолжаем отправлять туристов через визовый режим”, – отметил он.

Эксперт пояснил, что обычно при введении новых правил въезда дается не менее полугода на то, чтобы рынок и туристы адаптировались к ним.

Он отметил, что Иран включен в ассортимент туроператоров России, но в настоящее время они не могут поехать туда без визы. В то же время спрос на поездки в эту страну есть. К преимуществам Ирана можно отнести развитое авиасообщение, доступность цен на отдых и широкий выбор культурно-познавательного и экскурсионного отдыха.