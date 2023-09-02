Когда начнется бархатный сезон на юге России

На следующей неделе в Крыму начнется бархатный сезон, рассказал NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Там закончится тропическая жара и температурные значения вернутся к комфортным показателям: днем столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов выше нуля.

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С 5–6 сентября пойдет понижение температуры до 23–28 градусов днем. С середины следующей недели в Крыму начнется настоящий бархатный сезон. Он продержится довольно долго — до конца сентября — начала октября, — уточнил Евгений Тишковец.

Он добавил, что в Крыму ближайшую неделю будет очень комфортная для купания температура воды в море — около 25 градусов.