Туристам придется прервать дорогой круиз по Енисею из-за повреждения теплохода
Теплоход «Максим Горький» круизной компании «Водоходъ» повредил корпус на Енисее. Инцидент произошел сегодня около 03:00 ночи во время рейса Красноярск – Дудинка.
«Теплоход допустил касание о подводное препятствие вблизи села Павловщина Сухобузимского района Красноярского края и произвел остановку у берега», – сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Начато расследование.
Известно, что течи нет, никто не пострадал, однако продолжать круиз судно не может. Пассажиров отвезут обратно в Красноярск на автобусах. Это обидно, так как цена путешествия по Енисею на этом лайнере, который компания позиционирует как люксовый, доходит до полумиллиона и выше. В частности, 11-дневный круиз Дудинка – Красноярск с 10 по 20 сентября продается на сайте «Водоходъ» за 423 640 руб. с человека. Круизы выходного дня стоят 70–100 тыс. на человека.
Что будет с запланированными в сентябре рейсами, пока непонятно. Редакция отправила запрос в пресс-службу «Водоходъ».