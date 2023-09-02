Туристам придется прервать дорогой круиз по Енисею из-за повреждения теплохода

Известно, что течи нет, никто не пострадал, однако продолжать круиз судно не может. Пассажиров отвезут обратно в Красноярск на автобусах. Это обидно, так как цена путешествия по Енисею на этом лайнере, который компания позиционирует как люксовый, доходит до полумиллиона и выше. В частности, 11-дневный круиз Дудинка – Красноярск с 10 по 20 сентября продается на сайте «Водоходъ» за 423 640 руб. с человека. Круизы выходного дня стоят 70–100 тыс. на человека.