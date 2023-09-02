Туроператор раскрыл любимые места россиян для отдыха летом 2023

Большинство россиян провели лето у моря, передает РИА Новости со ссылкой на информацию национального туроператора «Алеан». С таким видом отдыха связано 68% от всех летних бронирований. Отдыхающие предпочли Черное, Балтийское и Каспийское моря. Заметно увеличился спрос на Сочи (+5%) и Анапу (+26%) по сравнению с летом прошлого года.

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Отмечается, что на российском побережье стало больше семейных туристов, ранее предпочитавших зарубежные поездки. Гостиницы с опцией «все включено» были особенно популярны, их загрузка достигала почти 100%. Также многие отпускники предпочли апартаменты, расположенные близко к курортной инфраструктуре.

Каждый пятый отдыхающий выбрал лечебные курорты, такие как Минводы и Белокуриха, а также санатории в Подмосковье и Белоруссии. Количество желающих провести отпуск в родном регионе выросло на 17%. Кроме того, стало больше пар без детей в возрасте от 35 до 50 лет. Здравницы также пользуются популярностью, их загрузка составила около 90% в течение почти всего года. Особый интерес вызвали детокс-процедуры и программы по снижению веса.

В загородных гостиницах провели отпуск 8% туристов. Наиболее востребованы объекты, расположенные у водоемов и оборудованные бассейнами и спа-комплексами. Также набирает популярность проживание в экологически чистых отелях и глэмпингах. Туристы, отдыхавшие в родном регионе, часто объединяли культурные программы с природным отдыхом, посещением усадеб и участием в тематических турах.

Экскурсионные и активные программы выбрали 2,5% и 0,5% туристов соответственно. Многие путешественники выбрали поездки с гидом для изучения достопримечательностей, включая посещение Москвы, Петербурга и Казани. Активный отдых проводили в Карелии, на Алтае, Байкале и Урале.