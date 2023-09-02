Татарстан вошел в топ-5 направлений для туризма в России

Этим летом рост количества туристов в Татарстане составил 12%, благодаря чему он вошел в топ-5 популярных направлений у туристов этим летом, выяснили аналитики МТС Travel.

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Помимо Татарстана, больше всего туристов посетило этим летом Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Ростовскую область. На эти направления пришелся 31% от турпотока по России. В прошлом году пятую строчку в рейтинге занимала Тверская область, но в этот раз ее сместил Татарстан.

Суммарно количество поездок россиян по стране в этом году выросло на 7%. Целью каждого десятого путешествия было посещение Краснодарского края.