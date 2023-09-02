Таиланд не стал вводить туристический сбор с 1 сентября

Туристический сбор в Таиланде так и не был введен с 1 сентября, как ожидалось ранее. Ранее власти перенесли введение в действие сбора с туристов в размере 300 таиландских бат (около 8,5 доллара) с июня 2023 года на сентябрь, отмечает РИА Новости .

Этот вопрос решено было отложить до начала работы нового правительства страны в ближайшие недели. В конце августа на пост премьер-министра был избран Сеттха Тхависин. Эксперты не исключают вероятности того, что его правительство вообще не будет рассматривать вопрос о введении туристического налога.