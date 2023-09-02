В Малайзии рассказали об ожидаемом турпотоке из РФ

Малайзия в текущем году рассчитывает, что около 100 тыс. российских туристов побывают в стране, заявил заместитель директора туристического офиса при посольстве в Москве Tourism Malaysia Зулькифли Бин Мохамед. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В 2023 году, до мая, Малайзию посетили более 59 тыс. российских туристов, в сравнении с 2021 годом, когда была пандемия, рост произошел более чем на 37%», — пояснил Зулькифли.

По словам замдиректора туристического офиса при посольстве в Москве, скорее всего туристический поток из России будет в районе 100 тыс. россиян за 2023 год.

Также Зулькифли добавил, что российских туристов ожидают в Малайзии и относят их к «наиболее приоритетным».

До этого уточнялось, что больше 5 млн туристов посетили Петербург с начала года.

Также стало известно, что россияне стали чаще приезжать на Северный Кавказ в летний сезон. Количество поездок туристов в Дагестан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.