Эксперты рассказали, когда отдых в Египте особенно выгодный

Туроператоры рассказали, в какое время выгоднее всего отправляться в отпуск в Египет. Информация об этом опубликована на сайте АТОР.

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По словам представителей туристических агентств, зимний сезон в Египте стартует в октябре, а это значит, что с данного периода цены на проживание в отелях заметно вырастут. Учитывая это, отдых лучше планировать на сентябрь – именно в этот месяц отдых в Египте обойдется дешевле всего. В начале месяца – самые низкие цены.

Отели предлагают в сентябре щедрые скидки и анонсируют спецпредложения. Нередко выгода достигает 30 процентов.

Эксперты подсчитали, что самая выгодная путевка на двоих в отель 4* с питанием "все включено" в начале сентября обойдется в 92 тысячи рублей за неделю и с перелетом.

К середине месяца туры станут немного дороже – около 120 тысяч рублей за те же условия.