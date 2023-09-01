Стюардесса сфотографировалась в мини-юбке и взбудоражила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании AirEuropa сфотографировалась в униформе на борту воздушного судна и взбудоражила пользователей сети. Снимки опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах бортпроводница по имени Адриана сидя позирует на камеру у входа в самолет в темно-синей мини-юбке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила голубым шарфом, кожаными перчатками, туфлями на высоком каблуке и убранными в хвост волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью стюардессы.

«Красавица», «Разве она не прекрасна», «Самая красивая женщина в мире», — написали они.